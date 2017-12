Fique atento ao funcionamento de órgãos públicos neste fim de ano

Após o recesso de Natal, as repartições voltaram a funcionar nesta terça-feira, 26. Em decorrência dos feriados – Aniversários de Rio Branco (28/12) e Confraternização Universal (1º de janeiro de 2018) o horário de atendimento ao público sofre novas alterações.

As organizações das Centrais de Atendimento (OCAs) de Rio Branco e Xapuri não terão expediente nesta sexta-feira (28) devido o Aniversário de 135 anos de Rio Branco. As instituições mantém os expediente suspenso na segunda-feira, 1, feriado nacional, retomando as atividades na terça-feira, 2,no horário de 8 às 16 horas.

Na capital, as instituições financeiras funcionam somente nesta terça e quarta (27), na quinta (28) não haverá expediente devido ao feriado municipal de aniversário de Rio Branco, capital do Acre. Na sexta (29) os bancos fecham para o Balanço. Os clientes podem recorrer aos caixas eletrônicos para realizar transações bancárias.

Neste período de festividades e feriados, apenas os serviços públicos essenciais, como saúde de urgência e emergência, que inclui as Unidades de Pronto Atendimento (Upas) e o Pronto-Socorro, e a segurança com as delegacias de polícia e o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), seguem seu fluxo de atendimento normalizado.