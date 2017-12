O instituto de identificação da Policia Civil suspendeu a produção de cédulas de identidade em todo o estado. A confecção do documento só sera retomada a partir do dia 02 de Janeiro de 2018. De acordo com um comunicado, a empresa que produzia o documento foi trocada. O comunicado pegou muita gente de surpresa, já que a previsão era para que o serviço fosse restabelecido nesta terça-feira

