Em Cruzeiro do Sul, vereadores aprovam orçamento de mais de R$ 140 milhões para 2018

Os vereadores de Cruzeiro do Sul aprovaram, nesta sexta-feira (22), durante sessão extraordinária na Câmara, o orçamento de R$ 141,7 milhões para a prefeitura do município em 2018. Apesar da crise econômica, o novo orçamento tem aproximadamente R$ 23 milhões a mais que o aprovado em 2017. A peça define os valores que podem ser gastos em áreas como educação, saúde, segurança pública e outras.

O orçamento foi aprovado por unanimidade dos 14 vereadores presentes e teve apenas uma emenda modificativa de autoria do vereador Ocenir Maciel, que propôs a retirada de R$ 7 mil da verba do gabinete do vice-prefeito para ser destinada às vilas rurais da cidade. Apenas o vereador Ronaldo Onofre votou contra a emenda.