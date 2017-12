Dirigindo bêbado, sargento do 4° BIS colide carro contra poste e deixa bairros sem energia na capital

Um sargento do Exército Militar Brasileiro, lotado no 4° Batalhão de Infantaria de Selva (4° BIS), cuja identidade não foi divulgada, conduzia um veículo modelo HB 20 na madrugada desta segunda-feira (25) pela Rua Rio de Janeiro, no bairro Floresta, em Rio Branco, quando perdeu o controle da direção do carro e colidiu contra um poste de eletricidade, prejudicando os moradores de pelo menos outros três bairros daquela região.

Após danificar o poste e as redes de energia, telefonia e internet, o militar saiu do carro por conta própria. Populares informaram que ele estava visivelmente sob efeito de bebida alcoólica, e ainda apresentava ferimentos pelo corpo. O carro, que ficou parcialmente danificado, p

Uma equipe plantonista da Eletrobrás/Acre foi acionada para colocar outro poste no local afim de reestabelecer a energia na região o mais rápido possível. A empresa de internet, telefonia e tv a cabo NET também destacou seus profissionais para religar os cabos de fibra óptica rompidos no momento da colisão. Uma ambulância do Samu prestou apoio na ocorrência.