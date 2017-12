Departamento Estadual de Trânsito informa que atendimento de vistoria veicular terá expediente corrido

O serviço de vistoria de veículos do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) funcionará excepcionalmente nesta quinta-feira, 28, em expediente corrido. A distribuição de senhas para o serviço será realizada até às 13 horas e o atendimento até às 14 horas.

Segundo a gerente de atendimento de vistoria do departamento, Aline Ramos, a medida é necessária para que haja manutenção no sistema do órgão.

Nas demais unidades do Detran/AC o atendimento segue normalmente, de 7h30 às 16 horas, sem intervalo para no almoço.