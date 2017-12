Contra nova taxa de limpeza pública, manifestantes vão ao MP pedir anulação da medida em Cruzeiro do Sul

Ao menos de 20 pessoas se reuniram nesta quinta-feira (26), em frente ao Ministério Público de Cruzeiro do Sul para pedir a anulação da lei da taxa de limpeza pública que foi aprovada na terça-feira (19). Participaram da manifestação líderes de comunidades, comerciantes e professores. Os populares pediram a anulação da lei considerada por eles como absurda.

Os manifestantes foram atendidos pelo assessor plantonista do Ministério Público que informou que órgão está de recesso e pediu que retornassem a partir do dia 8 de janeiro.

José Maria, presidente do bairro Remanso, disse que a taxa é absurda e que não pode ser tolerada pela população. “É muito triste o que foi feito, ninguém foi chamado para conversar sobre isso e só sobra para a população que não aguenta mais pagar imposto”, falou.

O funcionário público José do Nascimento Silva, de 47 anos, disse que a cobrança é inconstitucional, porque a taxa já é cobrada no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). “É uma taxa que já é cobrada no IPTU e que não pode ser desmembrada para ser cobrada de novo, isso é crime”, afirma.