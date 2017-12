Chuvas continuam em todo o Estado; tempo instável é previsão para esta terça-feira

Acre terá muitas nuvens com alta probabilidade de chuvas fortes e volumosas em várias regiões

Se ontem (25/12) o Natal foi banhado por chuvas ao longo do dia, o pós-Natal também estará nublado e chuvoso. De acordo com a previsão do site “O Tempo Aqui”, atualizado pelo pesquisador metereológico Davi Friale, o tempo continua instável, com probabilidade de chuvas a qualquer momento.

Em vários pontos do Estado, alta probabilidade de ocorrência de chuvas fortes e volumosas, com raios e ventanias em algumas áreas. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, de direções variáveis.

Confira as temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínima entre 20 e 22ºC. Máxima entre 27 e 29ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano: mínima entre 20 e 22ºC. Máxima entre 27 e 29ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri e Capixaba: mínima entre 19 e 21ºC. Máxima entre 26 e 28ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter: mínima entre 21 e 23ºC. Máxima entre 28 e 30ºC;

– Marechal Thaumaturgo e Jordão: mínima entre 20 e 22ºC. Máxima entre 28 e 30ºC;

– Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus: mínima entre 20 e 22ºC. Máxima entre 28 e 30ºC;

– Acrelândia e Plácido de Castro: mínima entre 20 e 22ºC. Máxima entre 27 e 29ºC.