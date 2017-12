Camelôs comemoram alta de 12% nas vendas em relação ao mesmo período de 2016

As vendas de Natal no comércio popular de Rio Branco localizado no Calçadão da Benjamin Constant, no Camelódromo e no conjunto de lojas do Terminal Urbano da capital, superaram as expectativas do Sindicato dos Camelôs.

“A gente calculava entre 10% e 12% de crescimento de vendas em relação ao mesmo período do ano passado, e superou as nossas expectativas. Nós estamos contabilizando, mas foi muito bom em relação ao ano passado”, informou na manhã desta terça-feira, 26, o vice-presidente do Sindicato dos Camelôs, o vereador José Carlos Juruna.

O maior volume de vendas foi de confecções. Os vendedores esperam que a intensa movimentação continue até o dia 10 de janeiro, além das compras de final de ano.

“Até o dia 10 de janeiro a nossa expectativa é maior ainda porque o pagamento do governo vai sair no dia 29, final do mês. E aí sai de cena brinquedo e entra confecção, bijouteria, perfumaria e calçados. Justamente pro final do ano”, lembra.