Asteroide em forma de caveira volta a passar perto da Terra em 2018

O chamado ‘Asteroide do Halloween’ foi avistado pela primeira vez há dois anos

O corpo celeste 2015 TB145, conhecido como ‘Asteroide do Halloween’, deve passar perto da Terra em 2015. Ele ganhou o apelido por mostrar semelhança com crânio humano ao girar em torno de seu próprio eixo. Além disso, ele foi visto pela última vez em outubro de 2015, próximo à data em que é o Dia das Bruxas é comemorado em alguns países.

Em sua última passagem , o asteroide estava a uma distância de aproximadamente 486 mil km da Terra, cerca de 1,3 vezes a distância da Lua à Terra. Segundo o pesquisador Pablo Santos-Sanz, dos Instituto de Astrofísica da Andaluzia (IAA-CSIC), o asteroide poderá ser observado de novo em novembro de 2018.

No entanto, no próximo ano, o 2015 TB145 estará a uma distância 105 vezes maior que a da Terra à Lua.

O Asteroide do Halloween tem entre 625 a 700 metros de diâmetro, de acordo com o estudo publicado pelo cientista Pablo Santos-Sanz e sua equipe no periódico Astronomy and Astrophysics.

O pesquisador espera que a aproximação permita mais descobertas sobre o corpo celeste.”Apesar de essa passagem próxima não ser tão favorável, conseguiremos como obter novos dados que podem aumentar nosso conhecimento sobre a massa dele e outras que passam pelo planeta”, disse Pablo Santos-Cruz à BBC.

Até agora, acredita-se que o asteroide pode ser tratar de cometa extinto, que perdeu água e outros componentes voláteis após as voltas que deu ao redor do Sol.