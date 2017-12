“Arthur” foi nome mais registrado em nascimentos de 2017 no Acre, diz ranking da Arpen-Brasil

Associação utilizou informações da Central Nacional de Informações do Registro Civil (CRC Nacional)

De acordo com o ranking desenvolvido pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), o nome “Arthur” foi o mais registrado no estado do Acre em 2017. Só este ano, 183 recém-nascidos se tornaram “xarás”. Logo em seguida, aparece o nome “João Miguel” (139 registros) e “Miguel” (107).

A base para a produção do ranking veio de informações dos cartórios acreanos prestadas à Central Nacional de Informações do Registro Civil (CRC Nacional). A nova metodologia permitiu a segura identificação de nomes simples e compostos e a comparação efetiva para se chegar aos nomes mais escolhidos dentre os 12.791 nascimentos registrados no Estado até o dia 10 de dezembro deste ano.

Entre os nomes femininos, lidera “Ana” (79 registros), seguido pelo nome “Maria” (76 registros) e “Alice (64 registros). No total, em 2017, a população acreana escolheu um total de 4.495 nomes diferentes, alguns deles com ampla variação de grafia.

TOP 10 ACRE (MASCULINO): Arthur (183), João Miguel (139), Miguel (107), Davi (84), Heitor (82), Enzo Gabriel (77), Antonio (61), Pedro Henrique (61), Samuel (60) e Guilherme (60).

TOP 10 ACRE (FEMININO): Ana (79), Maria (76), Alice (64), Sophia (62), Agatha (52), Maria Eduarda (52), Ana Julia (49), Isabelly (47), Esther (45) e Laura (45).

NÍVEL NACIONAL

Com base nos dados repassados à CRC Nacional pelos cartórios dos estados de AC, AL, AP, CE, ES, GO, MG, MS, PE, PR, RO, RR, RS, SC, SP e Distrito Federal, os nomes mais registrados (entre masculinos e femininos) foram Miguel (25.710), Arthur (21.161 registros), Alice (18.508 registros), Davi (15.372 registros), Heitor (13.718 registros), Valentina (13.193 registros), Gabriel (12.636 registros), Helena (12.615 registros), Laura (12.594 registros) e Bernardo (12.529 registros).