Após nove dias, bebê com infecção pulmonar é transferido para UTI de hospital e quadro é estável

João Pedro Wider Frutuoso enfrenta complicações respiratórias e já recebe tratamento adequado. Bebê nasceu prematuro aos seis meses de gestação.

Após passar nove dias aguardando uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança, em Rio Branco, o pequeno João Pedro Wider Frutuoso foi transferido para um leito no domingo (25). O garoto já recebe tratamento adequado e, apesar de grave, o quadro de saúde dele é estável. Segundo o pai, o bebê está respondendo bem ao acompanhamento médico.

Com apenas três meses de vida, João enfrenta complicações respiratórias causadas por uma infecção nos pulmões. O pequeno nasceu prematuro, aos seis meses de gestação, na cidade de Acrelândia, interior do Acre. Devido a isso, a família teve que sair do município para Rio Branco e o pequeno passou cerca de 90 dias na UTI da Maternidade Bárbara Heliodora.

Após ganhar peso e estabilizar a saúde, ele foi encaminhado ao Hospital da Criança para fazer uma cirurgia de retirada de hérnia. Célio Souza Frutuoso, pai da criança, conta que a transferência do pequeno da unidade semi-intensiva do Hospital da Criança para a UTI do local foi intermediada pela própria Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) após ficar sabendo do caso.

“Graças a Deus aquele impasse [de falta de vaga na UTI] foi solucionado. Depois do nosso caso se tornar público, um amigo meu passou o contato do secretário de Saúde, Gemil Júnior, e falei com ele no sábado [23] a noite. Domingo de manhã o gestor conseguiu a vaga. A partir do momento que ele foi para o leito da UTI, o João não teve mais paradas respiratórias e nem convulsões”, fala Frutuoso.

De acordo com o pai, o quadro ainda é grave por causa da prematuridade do menino. O bebê continua com infecção nos pulmões e, mesmo respondendo bem ao tratamento, não há uma previsão de que ele saia da UTI. A situação de João obrigou os pais dele a saírem de Acrelândia e se mudarem para Rio Branco.