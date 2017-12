Após furar buraco em parede, detentos tentam fugir do presídio de Sena

No plano de fuga, os apenados confeccionaram uma ‘tereza’ com cordas e ferros pontiagudos pra poder escalar o muro

Uma tentativa de fuga foi registrada na madrugada desta terça-feira, 26, nas dependências do presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira. Informações coletadas por nossa reportagem apontam que alguns detentos conseguiram furar a parede de uma das celas e se encaminhavam para saltar a muralha, mas foram flagrados pelos agentes penitenciários.

No plano de fuga, os apenados confeccionaram uma ‘tereza’ com cordas e ferros pontiagudos pra poder escalar o muro do presídio de aproximadamente 8 metros. A ação não foi realizada com êxito porque os Agentes Penitenciários que faziam a fiscalização na muralha notaram toda a movimentação e evitaram a fuga.

Os envolvidos na trama deverão ser indiciados por dano ao patrimônio público além de responder por falta grave o que implicará no aumento de tempo de permanência deles no presídio.

Ainda nesta manhã a direção da unidade deverá ser pronunciar sobre o ocorrido.