Acreano Evandro Saraiva embarca para São Silvestre e garante: “objetivo é melhorar”

Atleta acreano embarca nesta sexta-feira (29) para São Paulo para competir na tradicional corrida de rua

Evandro Saraiva será representante do Acre na tradicional Corrida São Silvestre, que será disputada neste domingo (31), a partir das 9h, em São Paulo/SP. O atleta acreano embarca para a capital paulista na madrugada desta sexta-feira (29).

Em 2015, Evandro Saraiva terminou a prova na 47ª colocação sua melhor classificação na São Silvestre. De acordo com o atleta, a intenção é melhorar a classificação e o tempo de corrida.

– Fiz durante do ano uma boa preparação e consegui várias vitórias. Agora é uma outra competição com atletas de alto nível e vou em buscar de melhorar minha classificação e meu tempo na corrida – disse Evandro Saraiva.

A prova tem um percurso de 15km e passa pelas principais ruas e avenidas da capital paulista. Esse ano, por falta de patrocínio, a fundista Maria Rosângela não participa da 93ª edição da São Silvestre.

Segundo a Fundação Cásper Líbero, responsável pelo evento, o percurso deste ano teve pequenas alterações. A primeira delas é na largada, que será na altura da Rua Augusta, 150 metros a frente do local do ano passado. A outra foi no Centro, na região do Largo o Arouche, que tornará a prova ainda mais agradável para os atletas. Saíram do percurso as ruas Sete de Abril e Dr. Bráulio Gomes. O percurso de 15 km foi implantado em 1991.