WhatsApp: agora é proibido criar grupos sem autorização de usuários

Agência espanhola não quer que empresas e órgãos públicos incluam pessoas em conversas sem permissão prévia

Uma semana depois de a França proibir o WhatsApp de compartilhar informações dos usuários com o Facebook, a Espanha também impõe limites ao app de troca de mensagens. Empresas e órgãos públicos não poderão incluir pessoas em conversas de grupo, sem consentimento prévio.

No entendimento da Agência Espanhola de Proteção de Dados (AEPD), a ação viola a legislação. A proibição não inclui grupos de amigos ou família.

A Agência decidiu aplicar a proibição apó um usuário do WhatsApp que mora no município espanhol de Boecillo, ter denunciado que foi incluído em um grupo, com outras 225 pessoas, pelo Conselho Municipal. A justificativa era que o grupo abordaria “ações de interesse local” . Como os números de telefones dos usuários ficam disponíveis, o cidadão se sentiu invadido.