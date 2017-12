Vídeo: “Ladrão do Tucumã” é amarrado por populares após tentar esfaquear jovem e assaltar AcreCap

“Ele é um dos caras que mais assalta aqui no Tucumã”, disse um homem que mora nas proximidades onde aconteceu a tentativa de assalto

Os furtos e assaltos no conjunto Tucumã vêm aumentando a cada dia, principalmente nas áreas localizadas nas proximidades do bairro Mocinha Magalhães. Quase que todos os dias ladrões armados de revólver ou de facas abordam as vítimas e levam bolsas e celulares.

No início da tarde deste domingo (24) um homem conhecido como “Betinho, ladrão do Tucumã”, tentou assaltar uma banca do AcreCap, localizada na Avenida Norte. Ele foi contido por populares que estavam no local e amarrado com cordas.

“Ele é um dos caras que mais assaltam aqui no Tucumã”, disse um homem que mora nas proximidades onde aconteceu a tentativa de roubo.

Uma mulher e sua filha, de 18 anos, saiam de um salão de beleza no momento em que Betinha tentava assaltar a bando do Acre Cap. “A gente saia do salão no mesmo momento em que acontecia o assalto, e ele tentou furar minha filha com uma faca”, disse a mulher.

Após ser dominado por pelos populares, Betinho ficou amarrado por quase 40 minutos até a chegada da polícia.

O acusado estaria cumprindo pena em regime semiaberto, se acordo com informações de um morador que pediu sigilo à sua identidade. “Agora vai voltar para a prisão, onde deverá passar o Natal e o Ano Novo”, disse.