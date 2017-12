Sistema de segurança mostra momento em que empresário é assassinado em Epitaciolândia

O assassinato do empresário boliviano Tony Gomez Leverenz, de 45 anos, que ocorreu no início da tarde deste sábado, dia 23, ainda está sendo investigado. O caso chocou os moradores da fronteira, tanto do lado brasileiro, quanto boliviano.

Segundo foi levantado até o momento, se especula que possa ter sido uma execução sumária, devido o ‘modus operante’. O suspeito que tem entre 1.60 e 1.70cm e pele morena, está sendo procurado e possíveis envolvidos, uma vez que fora visto descer de um carro e fugiu em outro.

Segundo o delegado que está a frente do caso, Karlesso Nespoli, disse que “Estamos tratando como execução mesmo. Dizem que estava de paletó, foi conversar com ele [vítima], não sei o que conversaram, tirou a arma, atirou nele, entrou em um carro e saiu”, complementou.

A polícia que está investigando e já pegou imagens de câmeras de segurança para descobrir mais detalhes da morte. Estão levantando informações sobre a vida do empresário. Podem ser vários motivos dívida, briga, mas a principal linha de investigação no momento está sendo execução. Uma vez que não teve roubo, assalto.

Um dos vídeos mostra o momento em que Tony conversava com o suspeito na companhia de um homem e uma mulher. Em seguida iniciou os disparos até a vítima cair no chão do estabelecimento.

Mesmo com a chegada dos socorristas dos Bombeiros, nada pode ser feito. Cerca de seis disparos acertaram Tony que foi a óbito no local. Seu velório e enterro aconteceu na tarde deste domingo, dia 24. O caso está em aberto.