‘Papai Noel’ é preso por assalto a caixas eletrônicos na Bahia

Paulo Roberto Pereira Cerqueira é apontado como líder de uma quadrilha especializada

O Papai Noel’ foi preso, nesta véspera de Natal (24), em Salvador, na Bahia. Conforme o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), da Polícia Civil, o apelido é de Paulo Roberto Pereira Cerqueira, apontado como líder de uma quadrilha especializada em arrombar caixas eletrônicos.

Cerqueira vinha sendo investigada há oito meses e pretendia atacar os terminais bancários do supermercado Mix Bahia, no bairro de Pirajá. Cerqueira, que tinha um mandado de prisão emitido por roubo a banco, foi detido em flagrante por volta das 4h30 da madrugada. Com ele, Geilson Santos Silva, o ‘Careca’, e Edvaldo Rômulo Moura dos Santos, o ‘Chapa’, que também tinham mandados de prisão por roubos a banco.

Além deles, foram presos: Lucival Santos Silva, Marcos Silva Gomes dos Santos e Lucas Bahia Santos. De acordo com a polícia, os seis homens portavam um revólver calibre 38, além de munições e material que ajudaria no assalto – como cilindros de oxigênio e acetilêno, maçaricos e um veículo adulterado.