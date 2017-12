Motorista atropela entregador de pizzas e foge sem prestar socorro no Bosque

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Hugo Carneiro e Bartolomeu Dias, por volta das 22h

Na noite desta sexta-feira (22), o entregador de pizzas Raimundo Rodrigues, de 30 anos, sofreu um grave acidente quando trabalhava em Rio Branco. Um motorista teria feito uma conversão bruscamente e atingido a moto em cheio.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Hugo Carneiro e Bartolomeu Dias, no bairro Bosque, por volta das 22h. Mesmo após passar por cima da perna do entregador, o motorista do carro fugiu sem prestar socorro e a vítima foi ajudada por populares.

Ainda não foi possível identificar a placa do carro e as testemunhas divergem sobre qual seria o modelo, sabe-se apenas que seria um HB20 ou Siena branco. “Tudo aconteceu muito rápido, só escutei o barulho e depois vi o rapaz jogado no chão”, contou uma senhora que mora em frente ao local do acidente.

O trabalhador teve fratura exposta na tíbia e outras trincas em ossos da perna. A família busca auxílio de câmeras de segurança próximas do local para tentar identificar o veículo que causou o acidente.