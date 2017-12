FATAL: Colisão entre moto e caminhonete resulta em morte na BR-364

Em Rondônia

Um motociclista identificado como Leicimar de Sobral Brandão, 39, morreu no início da tarde deste domingo (24) em grave acidente frontal na BR-364, KM 13, trecho conhecido como ‘Curva do Valverde’, entre as cidades de Ouro Preto do Oeste e Ji-Paraná.

Conforme informações apuradas, a vítima trafegava em uma motocicleta pela rodovia, quando uma caminhonete que seguia no sentido contrário teria sofrido aquaplanagem, invadiu a contramão e atingiu o motociclista.

Devido ao forte impacto, a vítima foi lançada para fora da pista e teve morte instantânea. Chovia muito no momento do acidente.