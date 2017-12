Família de menina de 3 anos que luta contra leucemia faz campanha de doação de sangue em Rio Branco

Débora Rauane, de 3 anos, tem o tipo sanguíneo B positivo e atualmente está precisando de transfusão de oito em oito horas, de acordo com a mãe dela, Luíza Vasconcelos.

A família da pequena Débora Rauane, de 3 anos, faz uma campanha para conseguir doações de sangue do tipo B positivo para a menina, que luta contra uma leucemia desde 2016. Débora ia fazer um transplante de medula, que ocorreria este ano, mas o procedimento foi suspenso após ser descoberto que ela estava com um novo tumor na bexiga e no reto.

A mãe de Débora, Luíza Vasconcelos, de 28 anos, faz um apelo para que as pessoas não deixem de doar sangue no nome da filha pois, segundo ela, a recuperação da pequena depende de todos.

“Ela está fazendo sangue e plaquetas, então, precisa muito de sangue. De oito em oito horas ela precisa. Está internada há três semanas no Hospital da Criança e quem quiser doar precisa ir até o Hemocentro e deixar no nome dela. A Débora voltou para o hospital tem uns 15 dias e agora está fazendo quimioterapia todos os dias, as plaquetas dela estão muito baixas”, falou.

Luíza disse que a procura por sangue é tanta que um dia chegou a faltar e que isso a deixa muito preocupada. “Começamos a fazer a reposição das plaquetas no sábado (23). Hoje [domingo [25] ela já recebeu plaquetas, mas o pedido continua, porque ninguém sabe até quando ela vai ficar precisando”, pediu.

A menina ia fazer a cirurgia em Recife (PE) e retornou para a capital acreana no dia 1º desse mês tinha feito aniversário no dia 29 de novembro e não teve uma festinha, mobilizados com a história dela, funcionários do hospital e mães de pacientes chegaram a fazer uma festinha surpresa surpresa com o tema da Frozen para a menina.

Lutando contra a leucemia desde os 5 meses, Débora Rauane completou 4 anos na última terça-feira (28). Equipe do Hospital do Câncer organizou surpresa para menina. (Foto: Arquivo pessoal)