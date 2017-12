EXECUÇÃO: Polícia prende médica e apreende irmão de suspeito de mandar matar prefeito

A Polícia Civil prendeu a mulher e apreendeu o irmão do suspeito de mandar matar o prefeito de Colniza, a 1.065 km de Cuiabá, Esvandir Antonio Mendes, de 61 anos, por possível envolvimento no crime. As detenções ocorreram no domingo (24). Yana Fois Coelho Alvarenga é médica e casada com o empresário Antônio Pereira Rodrigues Neto, que foi preso no dia 16 durante tentativa de fuga. Com a prisão dela, sobe para quatro o número de suspeitos presos pelo crime.

De acordo com o delegado Edson Pick, que investiga o caso, a médica teria emprestado o carro dela, um HB20, para o cunhado adolescente, a fim de que ele ajudasse o marido dela e os dois executores a fugir. Yana teve o mandado de prisão temporária (30 dias) expedido pela Justiça. Já o adolescente deve permanecer apreendido por 45 dias, segundo o delegado. O G1 não localizou a defesa dos suspeitos.

O prefeito de Colniza foi morto a tiros na sexta-feira (15). Na mesma ocasião, o então secretário municipal de Finanças, Admilson Ferreira dos Santos, de 41 anos, também foi atingido por disparos. Uma força-tarefa foi montada e, no dia seguinte, Antônio Rodrigues e outros dois suspeitos foram presos pelo Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra) da Polícia Civil.

Conforme o delegado Edson Pick, o carro da médica foi apreendido e foi deferido pela Justiça o pedido feito por ele para que o adolescente seja transferido para uma unidade socioeducativa em Cuiabá.

O motivo do crime ainda não foi esclarecido, segundo Pick, mas a suspeita é de o assassinato tenha sido motivado por uma dívida.

O crime

As investigações apontam que o prefeito conduzia uma caminhonete preta e estava acompanhado do secretário de Finanças, sendo interceptado pelos suspeitos a cerca de 7 km da entrada da cidade.

Os executores efetuaram vários disparos contra o prefeito, que ainda conseguiu dirigir, mas morreu já no perímetro urbano da BR-174. Dois disparos feriram a perna esquerda e as costas do secretário, sendo um na perna esquerda e outro nas costas. Ele ficou internado e recebeu alta, mas decidiu ir embora de Colniza após o crime.

Prisões

Antônio é empresário e atua nos ramos de táxi aéreo e combustível. Ele é morador de Colniza e apontado como o suposto mandante do crime, tendo também participado da execução do prefeito, segundo a polícia. Ele teria contratado os dois comparsas no Pará para participarem da ação.

De acordo com a polícia, o trio estava em um Uno cinza no momento em que foram abordados pelos policiais do Garra, a cerca de 20 km de Castanheira, já tendo abandonado o carro que foi utilizado para perseguirem o prefeito e cometerem o crime.

Dentro do automóvel foram apreendidos R$ 60 mil, em dinheiro, que seria o pagamento pela execução do prefeito. As armas usadas no crime foram encontradas jogadas em um rio.

Município mais violento

Colniza já foi considerado o município mais violento do país, em 2007, segundo levantamento do Mapa da Violência. De acordo com o estudo, a taxa de homicídios em Colniza foi de 165,3 casos a cada 100 mil habitantes.

Em março deste ano, o ex-vereador Élpido da Silva Meira (PR), de 53 anos, também foi assassinado a tiros dentro de casa, em Colniza. Ele foi atingido por disparos no tórax, segundo a Polícia Militar, quando chegava na residência. Nada foi levado da casa pelos suspeitos.

A região de Colniza é conhecida como uma área de conflitos agrários. Em abril deste ano, nove trabalhadores rurais foram assassinados na gleba Taquaruçu do Norte, naquele município. A motivação dos crimes seria a extração de recursos naturais da área.