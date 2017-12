Exagerou na ceia de Natal? Veja dicas para aliviar o mal-estar para comer o R.O

Todo ano é a mesma coisa: você diz que vai comer menos ou até passar longe daquelas comidinhas deliciosas (e também perigosas) da ceia natalina? Mas, diante do estrago já feito, o que pode ser feito para amenizar o prejuízo? Geralmente, os pratos do Natal, além de engordar podem provocar sintomas mais imediatos como dor de cabeça, dor de estômago e cansaço. Vamos direto às dicas:

1) Beber bastante água para ajudar na desintoxicação;

2) Evite dietas radicais escolha comer frutas, legumes, hortaliças, carboidratos, proteínas e também (sim gordura);

3) Se você passou dos limites, vale uma suplementação de fibras e probióticos para ajudar a regular o intestino e eliminar as toxinas;

4) Ingestão de chás deve ser feita com moderação e, evite os chás laxativos, que podem irritar a mucosa intestinal. Opte pelo chá verde, hortelã, erva-doce, capim santo.

5) Evite gorduras as saturadas (carnes, embutidos e laticínios como creme de leite), as trans (algumas margarinas, massas folhadas, biscoitos, sorvetes e bolos industrializados, e alimentos prontos e congelados) e as frituras.

6) Fuja dos alimentos ricos em corantes, conservantes e adoçantes

7 Para a ressaca, evite leite de vaca, carnes vermelhas, frituras e gorduras (como manteiga e margarina).

8) Opte por por proteínas e derivados da soja.