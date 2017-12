Estagiários alegam atraso em pagamento do governo: ‘Natal sem dinheiro’, reclama estudante

Estagiários das duas bibliotecas públicas, Palácio Rio Branco e Memorial dos Autonomistas estão sem receber. Governo diz que ‘Situação dos estagiários está sendo debitada e eles serão honrados, entretanto hoje, o maior compromisso é com o servidor público’.

Um grupo de estagiários do governo do Acre alega que passou o Natal desmotivado. O motivo, segundo eles, seria o atraso de mais de 15 dias no pagamento mensal. Essa é a segunda vez em menos de um mês que eles reclamam de atraso no pagamento.

No mês de novembro, alguns estagiários denunciaram o atraso. Os colaboradores estavam há mais de 15 dias sem dinheiro. Por causa do problema, a Biblioteca Pública chegou a não abrir durante um sábado. Dessa vez, o pagamento está atrasado para os estagiários das duas bibliotecas públicas, do Palácio Rio Branco e Memorial dos Autonomistas, de acordo com os estagiários.

Por meio de nota, o governo do Acre informou que o maior compromisso atualmente é pagar os salários de novembro e dezembro, além do 13º dos servidores públicos. A nota ressalta que, com esses pagamentos, o governo vai investir mais de R$ 650 milhões na economia acreana, mas garante que os estagiários serão pagos.

“Todo mundo recebeu o décimo terceiro e a previsão, se Deus quiser e operar um milagre, é na semana. Dispensaram um amigo meu alegando que não tinham dinheiro para pagar ele. Ele entrou mês passado e foi dispensado agora. Quando a gente receber, ele vai receber os dias trabalhados”, comentou uma colaboradora, que pediu para não ter o nome divulgado.

A estudante contou ainda que a falta do pagamento gerou diversos problemas para ela. A jovem alega estar com a conta de luz atrasada e faltam até alimentos.

“Isso é imoral. Em particular me sinto um lixo. Está chegando o final de ano e como vamos poder passar o Natal feliz? Não tem como. Não tem nem o que comer na geladeira. É triste”, lamentou.

Outro estudante prejudicado com o atraso falou que não há previsão para o pagamento sair. Segundo o jovem, que também não quis revelar o nome, o pagamento do mês anterior saiu quatro dias depois da denúncia.

“Estamos sem dinheiro nenhum. Muita gente usa esse dinheiro para pagar cartão e está tendo estorno da conta, entre outras coisas”, afirmou.

Nota do governo na íntegra:

O Governo do Estado está focado em honrar o pagamento dos seus mais de 40 mil servidores públicos ativos e inativos. Em menos de 30 dias, o governo vai investir mais de R$ 650 milhões na economica acreana, com os salários de novembro e dezembro, além do 13º. A situação dos estagiários está sendo debitada e eles serão honrados, entretanto hoje, o maior compromisso é com o servidor público.