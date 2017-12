Em Rio Branco, amigas fazem campanha para ajudar grávida que perdeu tudo em incêndio

Atayane Silva, que que têm dois filhos e está grávida de quatro meses, perdeu tudo. Comovidas com a situação, Aneli Coutinho e Maria Antônia iniciaram uma campanha para conseguir roupas, alimentos e outros pertences para a família.

As amigas Aneli Coutinho e Maria Antônia se uniram para ajudar a dona de casa Atayane Silva, que perdeu tudo após a casa dela pegar fogo, no dia 19 desse mês, no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco. A mulher, tem dois filhos, de 2 e 7 anos, e está grávida de 4 meses.

Comovida com a situação, Maria Antônia convidou a família para ficar na casa dela e Aneli passou a mobilizar outras pessoas para doarem roupas, alimentos, colchões e outros utensílios básicos.

O G1 tentou contato com a grávida, mas foi informado que ela está abalada com a situação e não quer se pronunciar no momento sobre o caso.

“Ela morava do lado da minha casa, estamos fazendo o que podemos, ela não é nada minha, mas me coloco no lugar dela e se tivesse acontecido comigo, queria que alguém me ajudasse. Eu que retirei as duas crianças de dentro da casa. Peguei o menor no braço e o outro ficou tão nervoso com a situação que ficou na janela e puxei ele de uma vez. Pensei nos meus filhos, nós choramos muito”, relembra Maria.

Maria, que trabalha como faxineira, diz que fez uma postagem no Facebook contando a história e que várias pessoas entraram em contato para fazer doações. Ela acrescenta que um dos filhos de Atayane está na casa de uma tia, devido à casa dela ser pequena.

“Não tenho muito, mas o pouco que tenho que é um canto para ficar, estou oferecendo. Conseguimos roupas para as crianças, para ela só algumas. As pessoas se comovem muito por causa das crianças. Começamos a pedir para os amigos. Uma pessoa falou para eu postar no Facebook e outras pessoas foram postando”, comenta.

Apesar das dificuldades, a faxineira diz que há espaços para todos e vão passar a noite de Natal juntos. “Aneli tem veículo e está me ajudando. Quando alguém liga e não pode vir deixar, a gente vai lá”, acrescenta.

A atendente Aneli Coutinho diz que foi um milagre as duas crianças terem sido resgatadas com vida. Ela lembra que os meninos estavam dormindo qo fogo começou devido um curto circuito.

“Ela tinha saído e pediu para a vizinha olhar eles. Estavam dormindo quando o incêndio começou. Já conseguimos sacolões, um colchão e roupas para crianças”, conclui.