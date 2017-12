Em pleno Natal, jovem é morto a facada no Segundo Distrito de Sena Madureira

O autor do homicídio já foi identificado pela Polícia, mas até o fechamento dessa matéria seu paradeiro era desconhecido.

Uma bebedeira que ocorria na tarde desta segunda-feira, 25, no Bairro Segundo Distrito, em Sena Madureira, terminou em tragédia. O jovem André Soares Flores, 24 anos de idade, foi atingido por uma perfuração nas costas e não resistiu à gravidade do ferimento.

As poucas informações colhidas a respeito do caso apontam que vítima e agressor estariam em um Bar ingerindo bebida alcóolica quando houve o desentendimento. Como naquele momento a ambulância do hospital estava em outra missão pra Rio Branco, o rapaz foi transportado em um carro particular até o Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, entretanto, a equipe médica não pôde fazer muita coisa para reverter seu estado de saúde.

Até agora ninguém soube informar a motivação do crime. Moradores do Segundo Distrito confirmaram que André Soares morava nas proximidades do Porto da Catraia e que, aparentemente, era uma pessoa tranquila. Seu corpo deverá ser encaminhado para o Instituto Médico Legal em Rio Branco.

O autor do homicídio já foi identificado pela Polícia, mas até o fechamento dessa matéria seu paradeiro era desconhecido.