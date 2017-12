Com maioria dos estabelecimentos fechados, comerciantes falam que trabalhar no Natal é opção para lucrar

Alguns comerciantes decidiram abrir em Rio Branco, como é o caso dos que trabalham no Mercado Álvaro Rocha, conhecido como Mercado do Bosque.

Com a maioria dos estabelecimentos comerciais fechados durante o feriado do Natal, comemorado nesta segunda-feira (25), alguns comerciantes decidiram abrir em Rio Branco, como é o caso dos que trabalham no Mercado Álvaro Rocha, conhecido como Mercado do Bosque.

A comerciante Maria Ester Ferreira da Silva, que mantém um quiosque no local há mais de 15 anos, conta que já está acostumada a trabalhar durante os feriados e que não se incomoda tanto em trabalhar na data.

“Não faz tanta diferença para mim. Já estou acostumada a trabalhar em todos os feriados, mas confesso que seria bom uma folga para sair com a família”, fala.

Já Jonildo Moura Tavares, 26 anos, que trabalha em uma loja de eletrodomésticos em Xapuri, mas conta que nesse feriado resolveu ajudar a mãe e foi trabalhar no lugar dela, diz que quer garantir que ela descanse.

“Sempre quando venho eu ajudo minha mãe. Ela foi para Xapuri passar o Natal lá e eu fiquei aqui trabalhando. Não tenho problema de trabalhar no Natal, já fiquei em outros feriados e não ligo muito. Ela também trabalhou o ano todinho, merecia uma folga hoje”, explica.

Tavares, que já trabalhou no mercado quatro anos, disse que as vendas são boas durante o período e que já chegou a vender mais de 100 quibes de arroz e macaxeira por dia. Além disso, ele conta que também gosta das pessoas que vão ao lugar desejando coisas boas umas às outras.

“Agora final de ano a gente faz 60/50 quibes de arroz e mais 50 quibes de macaxeira, é o que sai mais, o pessoal gosta muito. Não sou muito de sair e gosto de trabalhar aqui quando venho”, conta.

A gestora de Políticas Públicas Maria da Luz disse que decidiu ir tomar café da manhã no local com o filho, Yamam Maia, 16 anos, porque, além de ser uma opção durante o feriado, é um lugar que ela tem um carinho especial.

“Minha vida toda eu vivi nesses espaços aqui. Andei muito nessa rua e trabalho aqui perto. Então, de certa forma, é um lugar de identidade para mim. É um local que tem um pouco da identidade da gente, que a gente cresceu frequentando, é um pouco do coração da gente”, revela.

A gestora, que também comemora o aniversário nesta segunda-feira (25), disse que o mais importante na data é manter o relacionamento saudável com as pessoas próximas. “O importante para mim, é amar. Eu amo muito as pessoas, amo muito a minha família. Tenho uma coisa, de coração, que é valorizar as pessoas”, acrescenta.

O filho de Maria disse que também considera a data importante, principalmente por causa do aniversário da mãe. “Valorizo muito mais o aniversário dela. Acho que o Natal perdeu um pouco o sentido, que é o aniversário de Cristo. Mas assim, é importante estar com as pessoas, com a família, reunir para trocar umas ideias que a rotina muitas vezes não permite”, finaliza.

A mãe, Maria da Luz, e o filho, Yamam Maia, escolheram o Mercado do Bosque para tomar café na manhã de Natal, comemorado nesta segunda-feira (25) (Foto: Karolini Oliveira/G1 AC)