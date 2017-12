Colisão em poste na rua Rio de Janeiro rompe cabo de fibra ótica e provoca apagão na NET

Um carro bateu em um poste e em uma residência ao mesmo tempo na rua Rio de Janeiro, nas proximidades do Bar União, no bairro Floresta, por volta das 6h da manhã desta segunda-feira, 25.

A colisão rompeu os cabos de fibra ótica e acabou ocasionando um apagão de internet na região. Foram afetados os conjuntos Bela Vista, Castelo Branco, Ivete Vargas e Ladeira do Bola Preta. Ao todo, 900 assinantes ficaram no prejuízo. Um dos técnicos da empresa Net, que está no local a serviço, informou que a estimativa de reparo é de pelo menos seis horas. Plantonistas da Eletrobras também estão no local.

O carro que bateu foi um HB20 e era conduzido, segundo informações preliminares por um sargento do 4º BIS. O veículo ficou praticamente destruído.

Após a batida, o motorista deixou o carro andando. Ele apresentava sinais de embriaguez. Há suspeitas de que ele teria dormido ao volante.

A rua ficou parcialmente interditada por causa do acidente.