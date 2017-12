14ª edição do Feliz Metal ocorre nesta segunda (25) em Rio Branco; confira as atrações

A 14ª edição do Feliz Metal, evento tradicional dos amantes de heavy metal em Rio Branco, ocorre nesta segunda-feira (26), às 17h, no Studio Beer. Esse ano a atração volta a ser feita em um local fechado e é cobrada a taxa de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

O produtor do evento, Ricardo Costa, explica que se a pessoa levar um quilo de alimento não perecível vai ser cobrada apenas a taxa de meia entrada.

“Ainda não definimos a data de entrega dos alimentos, deve ser na primeira quinzena de janeiro, mas a gente sempre costuma ir em um bairro carente, deve ser o Caladinho. Vamos distribuir em parceria com o Arrrastão Solidário”, disse.

Costa falou que esse ano as atrações são todas locais, mas ele afirma que o evento deve ser sucesso de público, assim como nos anos anteriores.

As bandas que vão tocar são: Condado Frank Oliver; Nomas; Hylidae; Death Silence; Necromantticu; Born Hell e Metal Jacket.

“São 14 anos seguidos sem faltar um ano. A ideia de fazer o Feliz Metal foi que todos nós envolvidos tínhamos bandas ou gostávamos muito do som e queríamos fazer a festa fechada, mas deu tão certo que resolvemos fazer o evento aberto e arrecadar alimentos para ajudar os que precisam. É importante falarmos que não é só nesse época do ano que as pessoas precisam de ajuda”, finalizou.