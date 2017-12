Véspera de Natal tem tempo nublado com chuva à tarde e à noite no AC, diz Sipam

Se as previsões se concretizarem, pode preparar o guarda-chuva para esta véspera de Natal no Acre. O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) afirma que a instabilidade volta a aumentar neste domingo (24).

“O aumento do fluxo de umidade no sul da Amazônia favorecerá a organização de nuvens carregadas em todo o estado no decorrer deste domingo”, diz o Sipam.

E por causa disso, o domingo será de sol entre muitas nuvens pela manhã, mas a partir da tarde o tempo fecha em todas as áreas. “Há previsão de que ocorram pancadas de chuva a partir da tarde, que pode se estender até a noite em todas as regiões acreanas. Na noite de Natal há grandes chances de chuva na capital, no leste e em todo o Vale do Acre”, afirma.