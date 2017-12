Menina de 4 anos com leucemia que pediu sangue em cartinha ao Papai Noel é liberada para passar Natal em casa no AC

A pequena Ashalley Vitória, de apenas 4 anos, que escreveu uma cartinha emocionante à campanha Papai Noel dos Correios pedindo doações de sangue do tipo A positivo e fraldas tamanho GG, foi liberada para passar o Natal em casa com a família. A menina foi diagnosticada com leucemia no dia 28 de outubro deste ano e, desde então, estava internada no Hospital da Criança, em Rio Branco.