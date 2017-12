MBL no Acre picha ruas em protesto contra buracos e em manifestação contra corrupção

Integrantes do MBL no Acre (Movimento Brasil Livre) picharam, na madrugada deste domingo, 24, diversas ruas da capital em protesto contra as vias esburacadas da cidade, a falta de infraestrutura e em manifestação contra o rombo na Emurb e o suposto caso de corrupção no Deracre em que o na época diretor do órgão, Marcus Alexandre, atualmente prefeito da capital, estaria envolvido, segundo investigação da Polícia Federal. Há protestos direcionados também ao governo petista de Sebastião Viana.

A avenida Antônio da Rocha, importante acesso da capital, foi um dos principais alvos dos protestos. Os manifestantes pintaram os buracos da avenida, escreveram o nome do prefeito na rua e também lembraram o programa Ruas do Povo.



O coordenador do MBL no Acre, Athos Santos, questiona o porquê de a cidade continuar esburacada mesmo com o pagamento de tantos impostos e indaga os dois bilhões gastos na BR-364.

“A cidade de Rio Branco parece um queijo suíço, essa que é a verdade. E não é de hoje que a população e os condutores, que é grande maioria, estão reclamando da infraestrutura da cidade. Casos e mais casos dentro das maiores secretarias, que deveriam ser privatizadas, envolvendo o nome do prefeito Marcus Alexandre, deixam mais nítido de que seu trabalho está sendo feito relaxadamente”, diz Athos Santos.