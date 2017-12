Mais de 20 mil passageiros devem passar pela rodoviária de Rio Branco neste final de ano

Muitos acreanos aproveitaram as comemorações de final de ano para viajar. Na Rodoviária Internacional de Rio Branco, a estimativa das empresas é de um crescimento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado.

A expectativa é que 20 mil passageiros passem pela rodoviária com destino a cidades do interior do Acre, outros estados do país e também para o Peru, segundo a Superintendência Municipal de Transportes (RBTrans).