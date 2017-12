‘Fazer alegria da criançada’, diz motorista que se veste de Papai Noel há 5 anos no AC e distribui presentes de Natal em ônibus

“Fiz uma campanha no Facebook e consegui muitos presentes. A empresa de ônibus que eu trabalho também ajudou, o diretor, a moça do financeiro, e outros os amigos de lá e de fora também. A empresa, inclusive, me emprestou o ônibus para eu fazer as entregas, as crianças adoram, é muito bom poder fazer a alegria da criançada”, comemora.