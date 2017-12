Empresas investem em atendimento pelo WhatsApp para conquistar clientes

Aplicativo de mensagens testa plataforma corporativa, mas algumas companhias saíram à frente e já se comunicam pelo app

Com 1,2 bilhão de usuários no país, o WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais populares no Brasil. De olho na preferência, algumas empresas investem na comunicação com clientes por meio da plataforma, mesmo antes do lançamento da ferramenta WhatsApp Business.

Este é o caso da Ingresso Rápido. Luiz Tordin, diretor-chefe de Tecnologia da empresa, a explica que o objetivo é aumentar o uso do programa, permitindo até que as pessoas recebam ingressos pelo aplicativo. A estratégia tem sido efetiva, principalmente, entre o público mais jovem.

“O e-mail é usado há muitos anos, mas é meio poluído, porque a mensagem se perde entre tantas outras”, diz Tordin, em entrevista ao jornal Extra. “á tentamos explorar as mensagens de texto, mas a pessoa pode ter um custo para responder. Não há tanta facilidade quanto via WhatsApp”, afirma.

Não há impedimento legal para que as companhias usem o aplicativo, pensado inicialmente para comunicação privadas. No entanto, para o cliente, é preciso tomar algumas medidas de segurança, como confirmar se o número é um canal oficial de atendimento e tirar prints das mensagens trocadas, por via das dúvidas.