Em Cruzeiro do Sul, lojas do mercado Joãozinho Melo vão ficar abertas na véspera de Natal até às 00h

As lojas na segunda maior cidade do Acre, Cruzeiro do Sul, vão ficar abertas até a última hora do dia 24 de dezembro, no Mercado Joãozinho Melo. Os atrasados que deixarem os presentes para última hora vão ter essa opção. O fluxo de pessoas no sábado (23) foi grande na cidade e a expectativa é que aumente nesse domingo (24).