Barbary: “Povo de Porto Walter é enganado há 20 anos pelo Governo sobre ligação por estrada”

O sonho do prefeito de Porto Walter, Zezinho Barbary (PMDB), e de cem por cento dos moradores do município, é sair do isolamento. É que para chegar lá, só de avião ou de barco, saindo de Cruzeiro do Sul. Como está no segundo mandato, Barbary, cansado de ser enganado pelo Governo, tomou uma atitude que quase lhe manda para a cadeia: fez uma ligação terrestre com a zona rural de Cruzeiro do Sul. “Fui parar na Justiça por causa disso, mas vou continuar sendo um soldado na luta pela nossa interligação”, diz ele, que falou mais o seguinte ao Blog do Evandro Cordeiro:

Blog – Prefeito o senhor continua como o campeão em organização financeira. Outra vez pagou décimo e salários antecipadamente. Não tem crise em Porto Walter?

Zezinho Barbary – A crise abala o País inteiro e em Porto Walter não seria diferente. Um município de difícil acesso que sobrevive dos repasses obrigatórios e reduzidos pelo Governo Federal, o nosso povo vem sofrendo menos o impacto que os demais municípios, pelo resultado de muito planejamento constante.

Blog – O senhor não será candidato a deputado estadual em 2018 para ajudar o PMDB?

Zezinho Barbary – Tenho gratidão a família do PMDB, mas sempre coloquei em primeiro lugar o interesse do povo que eu represento e os meus três anos futuros se Deus me der saúde, serão dedicados ao exercício executivo de Porto Walter, justo pelo compromisso que assumi nas eleições municipais de 2016.

Blog – O senhor continua sonhando em ligar seu município a Cruzeiro do Sul?

Zezinho Barbary – Sonhava antes junto da população, quando era comerciantes e ouvia e via os políticos enganar o povo prometendo e há mais de 20 anos não cumpriram para que o sonho da nossa gente se tornar realidade. Mas sem prometer, liguei a nossa área de município a zona rural de Cruzeiro do Sul, um resultado que me levou a responder na justiça, mas me alegro quando vejo o resultado conquistado. Sozinho, não posso realizar esse sonho do nosso povo, mas serei um pequeno soldado na luta por essa interligação municipal.

Blog – Que mensagem de final de ano o senhor deixa pra sua comunidade?

Zezinho Barbary – Uma mensagem de paz, amor, união e muito planejamento. Assim podemos sonhar com um município melhor onde as indiferenças raciais, políticas e religiosos serão esquecidas e nossas crianças que são os nossos filhos e netos, no futuro, terão um cantinho melhor para viver. Feliz Natal!