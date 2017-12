Polícia recupera bicicleta artesanal furtada de casa de atleta em Rio Branco

O mecânico João Souza Rocha, 43 anos, voltou ao ciclismo através da criatividade, ao encontrar alguns pedaços de cano no lixo e criar um equipamento diferente e personalizado. Com fibra de vidro, pvc e material reciclado, construiu sua própria bicicleta, para voltar a competir, mas depois de alguns meses de uso, o sonho foi interrompido. Após furto em sua residência, em Rio Branco, capital do Acre, na noite do último sábado (9), além de ferramentas e outros objetos pessoais, a bicicleta foi levada.