Pastor faz Culto ao Ar Livre e é bem recepcionado pela população de Sena Madureira

A propagação da palavra de Deus em Sena Madureira não está limitada apenas a quatro paredes de um Templo. O Pastor Gilmar Monteiro, natural do estado de Rondônia, vem realizando há mais de dois meses os chamados Cultos ao Ar Livre em pontos estratégicos do nosso município.

Com uma Bíblia nas mãos, uma caixa de Som amplificada e um Microfone, ele se instala na Praça 25 de setembro praticamente todas as manhãs e começa a divulgar as Boas Novas. Todo esse equipamento, Gilmar carrega na garupa de sua bicicleta e não reclama das dificuldades. “Já me chamaram pra dirigir Igrejas, mas a minha missão é esta: Pregar a palavra de Deus ao Ar livre. Graças a Deus, tenho sido bem recebido aqui em Sena Madureira”, comentou.

Sem dispor de uma renda fixa, o pastor sobrevive de doações das pessoas. “Tenho encontrado muita gente de bom coração. Eu não reclamo da vida pois estou fazendo aquilo que agrada ao Senhor”, frisou.

Perguntado se pretende retornar á sua Terra natal, o missionário diz que intenciona percorrer outras cidades até chegar em Cruzeiro do Sul. “Tenho uma missão e vou cumprir se Deus quiser que é chegar até a cidade de Cruzeiro do Sul pregando a palavra de Deus para as pessoas”, complementou.

Os moradores de Sena Madureira, em sua maioria, tem recebido de bom grado as pregações de Gilmar Monteiro. “A gente vai passando pela Rua e se depara com esse homem divulgando mensagens da Bíblia. Ele também ora pelas pessoas. Com certeza é algo muito positivo, principalmente diante da realidade em que vivemos atualmente”, comentou a dona de casa Fabrícia Nascimento Costa.

Além de pregar a palavra, o pastor Gilmar também canta diversos hinos.