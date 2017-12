Para ter uma ceia tradicional de Natal, acreanos precisam desombolsar até um terço do salário mínimo

Não dá para dizer que tá barato né, mas esse ano ainda dá para garantir esse peru bem recheado [risos]”, disse dona de casa

A famosa e tradicional ceia natalina pode estar ameaçada na maioria dos lares das famílias acreanas. O momento milenarmente presente nas noites de véspera de Natal, pode sofrer alterações em seu cardápio mais tradicional ou até mesmo, deixar de ser realizada.

O peru, prato principal da ceia no dia 24 de dezembro, atualmente tem seu preço cotado entre 14 e 17 reais o quilo nas redes de supermercado mais tradicionais da cidade. Os maiores exemplares da iguaria podem alcançar valores entra R$ 120 e R$ 140, sendo revendido animal inteiro, pronto para preparo, pelas marcas mais tradicionais da indústria de aves.

A dona de casa Jucélia Castro, de 47 anos, falou um pouco sobre os preços da ceia para este ano e os planos para comemorar a data memorável em família.

“É um momento muito importante não só pela parte comercial, mas também por poder reunir a família né. Matar a saudade dos filhos, dar um cheiro nos netos que moram fora, isso não tem preço. Não dá para dizer que tá barato né, mas esse ano ainda dá para garantir esse peru bem recheado [risos]”, disse Jucélia.

Se juntarmos esse valor ao que é gasto com os acompanhamentos de uma ceia tradicional natalina que se resumem em arroz, farofa, salada, maionese e as bebidas consumidas durante a comemoração (água, suco, refrigerante, champanhes e vinhos), é bastante provável que a conta do anfitrião da festa alcance a casa dos R$ 300 ou mais, o que equivale a quase um terço do salário mínimo (R$ 937), orçamento mensal de boa parte das famílias acreanas.

Se partirmos para o que podemos chamar de “artigos de luxo”, a ceia natalina pode ficar ainda mais cara. Itens comumente só vistos na época de Natal como Chester e Tender estão sendo vendidos por valores que variam de R$ 50 a R$ 60, dependendo da marca escolhida. Já uma das mais tradicionais sobremesas do dia 24, a Taça da Felicidade está sendo comercializada por valores que variam entre R$ 120 a 150.