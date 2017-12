Mulher que estava há 40 anos sem salário nem férias é resgatada

Em troca de lavar pratos, roupas e limpar a casa, a mulher recebia comida, roupas e remédios

Quarenta anos sem salário, folgas, férias ou contato com a própria família. Uma mulher que vivia em condições análogas à escravidão foi resgatada nesta quinta-feira (21) por auditores do Ministério Público do Trabalho e agentes da Polícia Federal. A ação conjunta foi divulgada nesta sexta-feira (22), pela Superintendência Regional do Trabalho na Bahia (SRT/BA).

A vítima só saía da casa em que morava e trabalhava, na cidade de Elísio Medrado, a cerca de 150 km de Salvador, para atender a mandados da patroa. Em troca de limpar a casa, a mulher recebia comida, roupas e remédios. A Superintendência afirmou ainda que a empregada sofria agressão moral, psicológica e, por vezes, física.

A vítima recebeu uma guia de seguro desemprego especial de trabalhador resgatado e poderá ser beneficiada por uma ação de danos morais – segundo a SRT, o Ministério Público do Trabalho (MPT) analisará a possibilidade de firmar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou ajuizamento por ação civil pública. A Polícia Federal investigará o crime de “redução de trabalhadores a condições análogas às de escravidão”.