Morador de rua é assassinado com tiro em bairro de Rio Branco

Um homem, de 34 anos, foi morto com um tiro na noite de sexta-feira (22), no bairro Triângulo Novo, em Rio Branco. A vítima foi identificada como Marcílio Virgínio da Silva e familiares dele disseram que ele era morador de rua há muito tempo e não sabem quem possa ter atirado contra ele.

O tiro atingiu a parte lateral do tórax de Silva que não resistiu. “A gente não sabe o que pode ter acontecido. Alguém pode ter passado de moto e feito isso, ou ter feito achando que era outra pessoa. A gente não tem como saber o que aconteceu”, conta a prima, que não quis se identificar.

Os tios da vítima, que também não quiseram aparecer, disseram que Marcílio saiu de casa ainda adolescente e vivia nas ruas do bairro Triângulo Novo por causa do vício com droga.