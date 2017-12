Homem morre em acidente de carro na estrada de Plácido de Castro

Um acidente de carro no km 58, da BR 364, na estrada de Plácido de Castro tirou a vida de Paulo Albuquerque de Araújo Lima, de 33 anos . Ele estava sozinho no veículo e ainda não se sabe o que pode ter causado o acidente.

Patrícia disse que o irmão morava com uma mulher, mas no registro da polícia o endereço do autônomo era o da mãe, uma chácara na estrada de Porto Acre.