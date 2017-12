Futsal feminino: Equipe do Vênus é campeã mais uma vez em Sena

Na história dos campeonatos de futsal feminino em Sena Madureira, o Vênus coleciona inúmeros títulos.

Em uma noite bastante inspirada, a equipe do Vênus, comandada pelo premiado técnico João Brandão sagrou-se a grande campeã do Campeonato Municipal de Futsal Feminino 2017. Na grande final, o Vênus enfrentou na Quadra Aurino Brito o time Megaflash, dirigido pelo técnico Piti e ergueu o troféu ao vencer o jogo pelo placar de 3 x 1.

Além da premiação em dinheiro, a equipe recebeu troféu e medalhas e ainda teve a artilheira do campeonato (Dani assinalou 10 gols e foi a artilheira isolada).

As meninas do Vênus fizeram uma homenagem ao jovem Ednilson da Silva que no último dia 3 deste mês sofreu um acidente de trânsito na Rua Maranhão e teve a perna direita decepada. Ednilson é irmão das jogadoras do Vênus Dani e Denize. Ele ainda continua internado em Rio Branco.

O Vênus, de João Brandão, foi campeão com: Dani, Rady, Crisna, Keké, Vitória, Alanna, Denize, Wendly e Pamila.

“Desde o início do campeonato ouvimos comentários de que o tempo do vênus já tinha passado. Não passou não! O time voltou bem formado e com mais humildade e garra. Aos críticos, o nosso muito obrigado pois crescemos em cima de vocês”, comentou Allana Moura, jogadora.

