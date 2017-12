EMBOSCADA: Mulher é assaltada ao negociar moto pelo OLX

Uma mulher de 29 anos registrou ocorrência na Central de Flagrantes na tarde de quinta-feira (21) informando ter sido assaltada por dois homens e uma mulher. O crime ocorreu na Avenida Rio Madeira, em frente a uma ‘Casa de Forró’ no bairro Nova Esperança, zona Norte de Porto Velho.

A vítima relata que há uma semana vinha negociando, através do site OLX, a compra de uma motocicleta Honda Biz (placa NDH-5678) com uma pessoa que se identificava com o nome de Fabrício. Foi combinado o referido endereço para a mulher olhar a motocicleta e fechar a negociação.

Porém, quando ela chegou ao local percebeu que havia sido vítima de uma emboscada. Ela teve cerca de R$ 2 mil roubado por dois jovens e uma mulher.

O trio ameaçou a mulher e após exigir o dinheiro que ela tinha na bolsa, fugiu tomando rumo ignorado. A Polícia Civil está investigando o crime e tenta prender os criminosos.