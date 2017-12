A dois dias para o Natal, movimento aumenta no comércio de Cruzeiro do Sul

Proprietário de duas lojas, uma de calçados e outro de brinquedos, Francisco Andrade espera que com o pagamento do 13º salário o movimento melhore ainda mais.

“Sabemos que o país ainda passa um momento difícil. Mas nosso principal cliente é o servidor público. O governo começou a pagar e junto está saindo o pagamento de alguma as prefeituras. Temos que pensar positivo. No ano passado as coisas estavam difíceis e agora as vendas começaram a aquecer depois do dia 20. Nossa esperança é que até o dia 31 o movimento continue intenso”, espera.