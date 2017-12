Conjunto Manoel Julião ganhará quadra de grama sintética e novo espaço para feirantes, diz Petecão

De acordo com o Sérgio Petecão, a quadra de grama sintética do conjunto Manoel Julião atenderá uma antiga reivindicação da população

O senador Sérgio Petecão (PSD) comunicou nesta semana o empenho de emenda no valor de R$ 487 mil, junto ao Ministério do Esporte, para a construção da quadra de grama sintética no conjunto Manoel Julião, em Rio Branco. O recurso proveniente de emenda do parlamentar ao Orçamento da União de 2016, no valor de R$ 372 mil, garantirá também a construção de feira para os moradores da região.

De acordo com o Sérgio Petecão, a quadra de grama sintética do conjunto Manoel Julião atenderá uma antiga reivindicação da população que necessita de espaço de qualidade para a prática esportiva. Além disso, as quadras construídas por Sérgio Petecão ao redor do estado são de uso totalmente gratuito pela população.

Outra emenda de autoria do senador Sérgio Petecão referente ao Orçamento da União de 2016, no valor de R$ 372 mil, será utilizada para a construção de feira coberta no conjunto Manoel Julião. Após a construção, o espaço beneficiará aproximadamente 24 feirantes que já atuam no local há 10 anos. “A feira terá estrutura moderna e adequada para atender bem os feirantes e os moradores do conjunto”, afirmou Petecão.

De acordo com o senador, o projeto da construção da feira foi apresentado e aprovado pelo programa Calha Norte, do Ministério da Defesa, e aguarda complementação de documentos por parte da prefeitura. “A prefeitura precisa complementar documentações do imóvel e, posteriormente, o ministério dará autorização para a licitação de início das obras. Esperamos que a obra seja concluída até junho de 2018”, comemora Petecão.