Com infecção pulmonar, bebê aguarda leito em UTI de hospital no Acre há nove dias

O pequeno João Pedro Wider Frutuoso aguarda vaga na UTI do Hospital da Criança em Rio Branco. Bebê nasceu prematuro aos seis meses.

Com apenas três meses de vida, o pequeno João Pedro Wider Frutuoso luta pela vida. Há nove dias ele aguarda um leito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança, em Rio Branco, para fazer uma cirurgia de retirada de hérnia. Entretanto, ele está com complicações respiratórias causadas por uma infecção nos pulmões e não há previsão para que a transferência seja feita.

O G1 procurou a Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre) que disse que ia se pronunciar sobre o caso por meio de nota, mas até a publicação desta matéria não havia enviado.

O pai do bebê, Célio Souza Frutuoso, conta que ele nasceu prematuro, aos seis meses de gestação, na cidade de Acrelândia, interior do Acre. Devido a isso, a família teve que sair do município para Rio Branco e o pequeno passou cerca de 90 dias na UTI da Maternidade Bárbara Heliodora. Após ganhar peso e estabilizar a saúde, ele foi encaminhado ao Hospital da Criança para a cirurgia.

“O médico o encaminhou à unidade semi-intensiva para aguardar o procedimento. Se isso não fosse feito, não teria data certa para a cirurgia. Meu filho começou a ter problemas que não tinha quando era mais novo. Na madrugada de hoje [sexta, 22], ele teve sucessivas paradas respiratórias e o médico avisou que isso causou algumas lesões no cérebro dele. Essa situação é triste”, lamenta Frutuoso.

Com as complicações do quadro de saúde, os pais solicitaram com urgência um leito na UTI. Porém, o pedido ainda não foi atendido por falta de vagas. “Ele está tendo paradas respiratórias e convulsões a cada duas horas. Estou nessa situação e qualquer hora o meu celular pode tocar e podem falar que meu filho morreu porque o Estado não tem um leito de UTI”, reclama o pai.

A situação de João Pedro obrigou os pais a se mudarem para Rio Branco. Segundo Frutuoso, ele já perdeu outros dois filhos. Na primeira gravidez da esposa, o bebê nasceu morto. Já na segunda, a criança também nasceu prematura, mas não sobreviveu. O pai se desespera com a iminência de perder o terceiro filho. “A gente está correndo atrás [para salvar o bebê] agora”, finaliza.