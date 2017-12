Ceia de Natal não terá excessos para 73% dos brasileiros

O índice é maior do que 2016, quando 61% disseram que não fariam extravagâncias

O brasileiro terá uma ceia de Natal sem excessos, neste ano. Um estudo da Dunnhumby garante que 73% dos entrevistados optaram por um cardápio tradicional. O índice é maior do que 2016, quando 61% disseram que não fariam extravagâncias durante a celebração do nascimento de Jesus.

Para 31% dos que responderam ao questionário, a ceia será mais farta neste domingo (24), do que em 2016.

Conforme a coluna de Mônica Bergamo, a consultoria de ciência do consumidor inglesa ouviu 1.074 brasileiros, maiores de 18 anos, que declararam figurar entre as classes A, B e C.