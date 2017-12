Adolescentes estupram jovem após resgatá-la de tempestade no DF

Vítima aceitou ajuda de agressores, mas acabou sendo violentada

Uma jovem de 18 anos foi vítima de estupro na noite desta sexta-feira (22) em Sobradinho II, no Distrito Federal, após aceitar ajuda de adolescentes para escapar de uma chuva forte.

De acordo com policiais militares da Rotam, ela estava na rua quando um rapaz ofereceu abrigo em sua casa. Dentro da residência, ela teria sido violentada por dois menores. As informações são do site Metrópoles.

Os agentes detiveram seis pessoas para averiguação. Na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), a vítima reconheceu dois rapazes como autores da violência sexual.

A jovem passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), e o laudo confirmou o crime.