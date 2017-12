Sesc abre inscrições para processo seletivo nas unidades do interior e capital

O Serviço Social do Comércio – Sesc no Acre está com inscrições abertas para processo seletivo com a finalidade de preencher 13 vagas efetivas e mais formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e fundamental nas Unidades do Interior e Capital.

As inscrições começaram na quarta (20) de dezembro de 2017 e terminam na quarta (03) de janeiro de 2018, as vagas são destinadas as Unidade do Sesc em Brasileia, Xapuri, Plácido de Castro, Senador Guiomard e Feijó e Rio Branco.

As vagas são para os cargos de técnico especializado em pedagogia, orientador pedagógico, professor do Sesc Ler, encarregado administrativo, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha, artífice de manutenção e vigia de bens patrimoniais e pessoas. As remunerações vão de R$ 974,48 a R$ 3.344,54 mais benefícios.

As inscrições serão realizadas no período de 20/12/2017 a 03/01/2018 de exclusivamente através do endereço eletrônico www.sescacre.com.br . no site o candidato tem acesso ao edital completo do processo seletivo.

As taxas de inscrição custam R$ 40, R$ 20, para os cargos de nível superior e fundamental, respectivamente. As provas serão realizadas no dia 21 de janeiro de 2018, na cidade a que se destina a vaga e/ou cadastro de reserva, em local a ser divulgado no site do Sesc.